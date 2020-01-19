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سوريا : انخفاض الذهب تدريجياً اليوم الاحد 19/1/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:03 - 19 يناير 2020
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توقع غسان جزماتي رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم 19/1/2020عودة أسعار الذهب للانخفاض تدريجياً، مستنداً في توقعه على قرب تشكيل الحكومة في لبنان، حيث أن الأوضاع الاقتصادية في لبنان انعكست سلباً على أسعار صرف العملات الأجنبية في سورية، وبالذات في قطاع المصارف اللبنانية.

وبين جزماتي ” أن أسواق الذهب في دمشق ما تزال تشهد جموداً في حركة البيع والشراء، نتيجة الارتفاع الكبير للأسعار،

تم تداول سعر غرام الذهب عيار /21/ قيراط بسعر أكثر من 50 ألف ليرة سورية، وهو ما نفاه جزماتي مؤكداً بأن السعر الرسمي يصدر يومياً عن جمعية الصاغة وصنع المجوهرات وتم التعميم إلى كافة محلات الصاغة للتقيد بالتسعيرة الرسمية.

 

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