سوريا : انخفاض الذهب تدريجياً اليوم الاحد 19/1/2020

توقع غسان جزماتي رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم 19/1/2020عودة أسعار الذهب للانخفاض تدريجياً، مستنداً في توقعه على قرب تشكيل الحكومة في لبنان، حيث أن الأوضاع الاقتصادية في لبنان انعكست سلباً على أسعار صرف العملات الأجنبية في سورية، وبالذات في قطاع المصارف اللبنانية.

وبين جزماتي ” أن أسواق الذهب في دمشق ما تزال تشهد جموداً في حركة البيع والشراء، نتيجة الارتفاع الكبير للأسعار،

تم تداول سعر غرام الذهب عيار /21/ قيراط بسعر أكثر من 50 ألف ليرة سورية، وهو ما نفاه جزماتي مؤكداً بأن السعر الرسمي يصدر يومياً عن جمعية الصاغة وصنع المجوهرات وتم التعميم إلى كافة محلات الصاغة للتقيد بالتسعيرة الرسمية.