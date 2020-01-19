مفاجأة في عقد ميسي الجديد .. فما هي ؟

كشفت تقارير صحافية إسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل في عقد نجم برشلونة ليونيل ميسي الذي ينتهي في صيف 2021، يكون فيه حراً طليقاً عن النادي في حال حصل إقليم كالتلونيا على الاستقلال عن أسبانيا.

ووفقا لصحيفة "ABC" الإسبانية، فإن ليونيل ميسي أصر على وضع شرطا في عقده يتيح له الرحيل عن برشلونة في حال استقلال إقليم كتالونيا عن برشلونة. لافتاً إلى أ، هذا البند الخاص سيدخل حيز التنفيذ فور حصول إقليم كالتلونيا على الاستقلال عن أسبانيا.

يشار إلى أن إقليم كتالونيا يطالب بالاستقلال عن أسبانيا منذ سنوات وشهد الإقليم احتجاجات واسعة مؤخراً للمطالبة بالاستقلال.