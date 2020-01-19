زراعة غزة تكذب الاحتلال بشأن رش المبيدات

فندت وزارة الزراعة الفلسطينية، ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 19/1/2020، بشأن رش المبيدات الضارة على أراضي المزارعين شرق القطاع.

وذكرت الوزارة في بيان وزعته العلاقات العامة والاعلام أن المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الاعلام، على لسان ما يسمى "بالمنسق الاسرائيلي" والمتعلقة برش المبيدات " تحمل معلومات مغلوطة، وأن جميع المعلومات فيها، غير صحيحة ولا تمت للواقع بشيء".

وأوضحت الوزارة أن ادعاءات ما يسمى "المنسق " الذي يبرر لكيانه الغاصب القيام بجريمة رش المبيدات الضارة على الشريط الحدودي العنصري شرق قطاع غزة، حيث يتكبد المزارعين من جراء هذا الاعتداء المتكرر خسائر فادحة، وذلك نتيجة للضرر المتعمد الذي يلحقه الاحتلال بمزروعاتهم.

واكدت أن مصدر المعلومات الموثوق هو فقط ما تنشره وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة،وأن رش المبيدات حقيقة معلومة لا يغطيها كذب المواقع الصهيونية ولا يحجبها ولا يبررها عاقل أو منصف، وهي تحدث كل عام بمعدل ثلاث مرات على أقل تقدير سنويا وتتم فوق أراضينا المزروعة وتتم قبل حصادها بفترات قليلة، علما ان كل المزروعات المتضررة هي عبارة عن خضروات وحبوب.

وأكدت أن لدى الوزارة الوثائق الرسمية التي تم توثيقها من المواقع التي يتم فيها الرش.

كما أشارت الزراعة الى أن الاحتلال يتعمد رش المبيدات في فترة الصباح وحين تكون الرياح متجهة من الشرق إلى الغرب لتضمن وصول جميع المبيدات إلى أرضنا ولا تصل إلى مزارعنا المغتصبة داخل فلسطين؟