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سعر صرف الليرة السورية اليوم الاحد 19/1/2020 وعقوبات لكل من يتعامل بغير الليرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:38 - 19 يناير 2020
الليرة السورية مقابل الدولار الليرة السورية مقابل الدولار
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يشهد سعر صرف الدولار اليوم الأحد 19/1/ 2020 ارتفاعاً مقابل الليرة السورية ، وسط تشديدات صارمة من الحكومة السورية بعقوبات صارمة لكل من يتعامل بغير الليرة السورية.

الدولار الأمريكي :أعلى سعر للصرف:1150      اقل سعر للصرف:1130

اليورو الاوروبي: أعلى سعر للصرف: 1275     أقل سعر للصرف: 1251

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل تشريع منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي في سوريا.

وصدر عن الأسد: "المرسوم التشريعي رقم 3.. المادة 1/ تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/54/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي:

أ/ كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

ب/تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سوريا المركزي.

المادة 2/ لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013.

المادة 3/ تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.

 

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