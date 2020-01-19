معاريف تكشف أول لقاء جمع السلطان قابوس ورئيس الموساد سرا

كشفت صحيفة معاريف العبرية، أن العلاقات الإسرائيلية – العُمانية عميقة ومتجذرة منذ العام 1975 حينما التقى السلطان قابوس رئيس الموساد الاسرائيلي الأسبق أفرايم هاليفي سراً في لندن، بعد أربع سنوات فقط من اعتلائه السلطة بعد الانقلاب الذي أطاح بوالده.

وأكد جاكي خوجي الخبير الإسرائيلي بالشئون العربية في مقاله بصحيفة معاريف، أن "هذا الكشف يعطي دلالة عن حجم العلاقة العميقة التي ربطت مسقط مع تل أبيب في مرحلة مبكرة، وبعد مضي عدة عقود على ذلك اللقاء أقيمت علاقات رسمية بين الدولتين في 1996، حيث تم افتتاح ممثلية "إسرائيلية" في سلطنة عمان، فيما وصل وفد دبلوماسي عماني رسمي إلى تل أبيب، وبعد أربع سنوات من بدء هذه العلاقة الرسمية اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، انتفاضة الأقصى أواخر العام 2000".

وأشار خوجي، أن "الانتفاضة أسفرت عن توقف استمرار العلاقات الرسمية بين عُمان وإسرائيل، لكن الاتصالات السرية بينهما بقيت مستمرة طوال السنوات الماضية، وشهدت تقديرا ثنائيا متبادلا، ويمكن رؤيتها نموذجا في حد الأدنى عن علاقات إسرائيل مع الملك الأردني الراحل الحسين، لأن العلاقات الإسرائيلية الأردنية خضعت لتأثير من القضية الفلسطينية".