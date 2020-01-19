لماذا رفض ترامب الجدار البحري حول نيويورك ؟

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فكرة بناء "جدار بحري" حول نيويورك لحمايتها من العواصف، بالقول ان الفكرة غبية وباهظة الثمن وسخيفة وغير مقبولة بيئيا ولن تنجح إذا لزم الأمر".

وقال ترامب على صفحته في "تويتر" اليوم السبت ان بناء جدار بحري ضخم تبلغ تكلفته 200 مليار دولار حول نيويورك لحمايتها من العواصف النادرة فكرة باهظة الثمن وسخيفة.

وتابع ترامب أن الجدار سيبدو "رهيبا"، وسيتعين على السكان "إعداد المماسح والدلاء".

وكانت صحيفة "نيويورك بوست" قد ذكرت سابقا، أن قوات الهندسة الأمريكية اقترحت مشروع جدار عملاق لحماية نيويورك من العواصف المتكررة والمدمرة بشكل متزايد والناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

ووفقا للصحيفة، تبلغ تكلفة بناء الجدار 119 مليار دولار، وسيتم بناؤه على مدى 25 عاما على الأقل.

ويشار الى أن 72 شخصا لقوا حتفهم نتيجة العواصف خلال السنوات السبع الأخيرة، فيما قدرت الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء ذلك بـ62 مليون دولار.