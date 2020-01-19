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76 قتيلاً في هجوم لجماعة الحوثي على معسكر للجيش في مأرب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:29 - 19 يناير 2020
صواريخ الحوثيين صواريخ الحوثيين
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ذكرت مصادر طبية يمنية أن نحو 76 عسكرياً قتلوا وأصيب العشرات في هجوم للحوثيين استهدف معسكر تدريب تابع للجيش في مدينة مأرب باليمن.

وفق مصدر طبي بمستشفى الهيئة العامة في مأرب.

وذكرت وسائل إعلام محلية يمنية أن الهجوم نفذ بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وأوضح مصدر، للأناضول، أن الضحايا معظمهم من المجندين الذين كانوا في فترة راحة بمعسكر الاستقبال.

وقال مصدر عسكري حكومي إن الهجوم الذي أوقع هذا العدد الكبير من الضحايا تم عبر قصف من طائرة مسيرة تابعة للحوثيين على معسكر الاستقبال، الذي خصصته القوات الحكومية لاستقبال المجندين الجدد.

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