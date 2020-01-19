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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 19/1/2020-3 حوادث خلال 24 ساعة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:32 - 19 يناير 2020
حادث سير حادث سير
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أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 19/1/2020، تشهد حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسة.

ونوهت الإدارة العامة إلى وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة وسوق المغازي في محافظة الوسطى وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، مذكرةً أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر.

وقد سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث طرق نتج عنها وفاة السيدة رنا عبد محمد النقلة (24 عام) وإصابة طفلتها (5 أعوام) ، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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