أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 19/1/2020-انخفاض متواصل

تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 19/1/2020 انخفاضها في الأسواق المحلية في فلسطين.

وقد انخفضت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل منذ عدة أيام ومازالت تحافظ على استقرارها.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 19/1/2020وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4400 دولار/ شيكل

4.8500 دينار / شيكل

3.8100 يورو/ شيكل

0.7075 دولار / دينار

1.1000 يورو/ دينار

بیع

3.4800 دولار/ شيكل

4.9200 دينار / شيكل

3.8700 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1200 يورو/ دينار