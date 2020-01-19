مواجهات بعد مداهمات واسعة واعتقالات في صفوف المواطنين بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، فجر اليوم الاحد 19/1/2020، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بعد مداهمة مدينتي رام الله والبيرة وسط مواجهات عنيفة.

وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الشبان عمرو محمد أبو هنية، ونضال صفوان سليم، منصور عاصم سليم، وعلي حسام سويدان من بلدة عزون على حاجز بين نابلس وقلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة في رام الله وتمركزت في محيط دوار نيلسون منديلا كما اقتحمت حي البالوع في مدينة البيرة وسط مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى أسامة معمر عرابي من منزله في حي الطيرة بعد الاعتداء عليه بشكل وحشي، واحداث دمار شامل في محتويات منزله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم العروب شمال الخليل مهند جابر ابو سل.

ومن القدس اعتقلت كلا من عرفات نجيب وامين صيام .