حادثة اختطاف طفلة يمنية بصنعاء تنتهي بفاجعة غير متوقعة

انتهت حادثة اختفاء الطفلة اليمنية لجين محمد بفاجعة، بعد عثر على الطفلة مقطوعة اللسان وعلى جسدها حروق وفي حالة نفسية صعبة.

وأفادت مصادر إعلامية يمنية محلية أنه تم العثور على الطفلة محمد (9 أعوام)، أمس الجمعة، بعد اختفائها لعدة أيام، وكانت مقطوعة اللسان وعلى جسدها آثار حروق، وحالتها النفسية سيئة للغاية.

وأشارت المصادر إلى انه "لم يتم العثور على الجاني إلى الآن".

وأشار موقع "المشهد اليمني" إلى أن ظاهرة الاختطاف في اليمن باتت مشكلة تؤرق اليمنيين، موضحا أنه "تم التبليغ عن اختفاء طفلين في محافظة تعز، وهما: مصطفى محمد عبد الواسع 13 عاما، وأواب محمد طارش 14 عاما".

ونبه بأن الطفلين اختفيا، الخميس الماضي، من قرية ذبحان التربة ولم يعودا إلى منزلهما حتى هذه اللحظة.





