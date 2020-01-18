الشرطة الإندونيسية تعتقل "ملك العالم".. كيف هذا؟!

يبدو العنوان مثيراً بعض الشيء، لكن هذا ما فعلته الشرطة الإندونيسية في إقليم جاوا وسط البلاد الجمعة، لدى اعتقالها ر جلا زعم أنه "ملك العالم"، ووجهت إليه اتهامات بالاحتيال على المئات من أتباعه.

وزعم توتو سانتوسو "ملك العالم" المزعوم أنه "تلقى وحيا من أسلافه في مملكة ماتارام القديمة لقيادة كيراتون أجونج سيجاجات أو المملكة العالمية العظمى".

وقال قائد شرطة جاوا الوسطى ريكو دانيل إن الرجل استقطب حوالي 450 شخصاً، ودفعوا له حوالي (8 آلاف دولار امريكي) بعد أن اخذ الملك المزعوم وعداً على نفسه بتقليدهم مناصب حساسة في مملكته.



وأشار قائد الشرطة أن الملك المزعوم لا يعدو كونه محتالاً بارعاً قائلاً "وعد الناس بأنهم إذا اتبعوه، تحرروا من الخطر، وستكون حياتهم أفضل".

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن "توتو وشريكته التي كانت تؤدي دور الملكة، قد اعتقالا رسميا بتهمة الاحتيال ونشر أخبار كاذبة".