الحريري معقباً على أحداث بيروت: مشهد مجنون ومشبوه!

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري "إن مظهر المواجهات التي اندلعت بين متظاهرين وقوات الأمن، وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض وينذر بعواقب وخيمة".

وأوضح الحريري في تغريدة على تويتر "مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب".

وأضاف: لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية"، متابعاً "لن يحترق حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات. ولن نسمح لأي كان إعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس".

ودعا القوى الأمنية لحماية المتظاهرين وكبح جماح العابثين.

وتتواصل الاشتباكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، اليوم السبت، أمام مقر البرلمان، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، استخدمت فيها القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بشكل كبير لتفريق المتحتجين.