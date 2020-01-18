اصابة 100 لبناني في اعتداء القوات الامنية على تظاهرة تطالب النظام بالرحيل

أصيب اليوم السبت، باعتداء القوات الأمنية اللبنانية على مظاهرة وسط بيروت.

وأفادت مصادر لبنانية أن الصليب الأحمر اللبناني ما يزيد على 40 من المصابين إلى المستشفيات، وإسعاف أكثر من 60 في المكان.

ودعت قوى الأمن الداخلي اللبنانية على تويتر مجدداً جميع المتظاهرين السلميين إلى المغادرة فوراً من الأماكن التي تجري فيها أعمال شغب حفاظاً على سلامتهم، مؤكدةً أن من قام بإحراق خيم في ساحة رياض الصلح ليس من عناصر قوى الأمن الداخلي.

وأوضحت قوى الامن أن المتظاهرين اطلقوا المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية في محيط ساحة النجمة، كما رموا الفواصل الحديدية تجاههم محاولين اقتحام السياج الحديدي.

واتهم محتجون الامن اللبناني بالاعتداء على التظاهرة التي خرجت بالقرب من البرلمان اللبناني، يأتي ذلك فيما قال الأمن الداخلي اللبناني حدث تعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب.

وردد المتظاهرون على شوارع بيروت، حيث ردَّد المحتجون شعارات بينها "الشعب يريد إسقاط النظام".