"إيران" تنسحب من دوري أبطال آسيا 2020.. لهذا السبب؟

انسحب الأندية الإيرانية الأربعة، اليوم السبت، من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

ووفق "وكالة أنباء فارس، فإن الانسحاب يأتي احتجاجًا على قرار منعها من استضافة مبارياتها على أرضها واللجوء لأرض محايدة، مشددة على أنها لن تخضع لقرار الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن، ولن تستضيف أي ناد على أرض محايدة.

وأضافت أن رؤساء أندية "برسبوليس" و"استقلال" و"شهرخودرو" و"سباهان" توصلوا خلال اجتماعهم لقرار موحد بعدم المشاركة بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020 احتجاجا على سلب حق الاستضافة منها عبر القرار المثير للجدل الذي اتخذه الآسيوي.

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن رؤساء الأندية وقعوا على بيان مشترك اليوم السبت، مبينة أنه تم إرساله لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مفاده أن قرار الانسحاب يأتي اتساقا مع مصالح البلاد ودفاعا عن مبدأ الأمن فيها وللحد من إقحام السياسة بالقرارات الرياضية.