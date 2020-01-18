الناطق باسم حماس يدعو لملاحقة الاحتلال و محاكمته

قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: "إن الاعتداء المتكرر من قبل الاحتلال الصهيوني على ممتلكات المزارعين وإتلاف محاصيلهم برش مبيدات سامة وقد سبقها فتح السدود المائية عمداً ويتجدد اليوم للمرة الثالثة لإغراق أراضيهم بمياه الأمطار وتدمير مزروعاتهم جريمة مركبة بحق المزراع الفلسطيني وشكل من أشكال العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا".

و اضاف القانوع قائلاً: "إن هذه الممارسات تبرهن على همجية الاحتلال وغطرسته، و هي انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والأعراف الدولية".

و طالب الناطق باسم حماس بتدخل دولي لإلجام الاحتلال ووقف سياسته الهمجية تجاه شعبنا وتدمير مقدراته.

و أشار القانوع الى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط لكل القوانين الإنسانية وقرارات منع التعذيب ويمارس التعذيب الوحشي بحق الأسرى من الرفاق في الجبهة الشعبية.

و اعتبر أن الاحتلال يمارس سياسة فاشية بحق الأسرى الأبطال منذ صراعه ومعركته مع شعبنا حيث استشهد٧٠ أسيراً تحت التعذيب.

و دعا المتحدث لملاحقة قادة الاحتلال المجرمين ومحاكمتهم.