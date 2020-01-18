غرق مئات القرى في إيران جراء السيول

تسبب استمرار السيول منذ نحو أسبوع في جنوب إيران، بغرق مئات القرى في محافظتي سيستان وبلوشستان ومصرع إيرانيين وقوع عدد من الاصابات.

وقالت مصادر إعلامية، إن السيول أسفرت عن غرق 400 قرية ومصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، مشيرة إلى قرابة 14 مدينة في المحافظة إثر الأمطار التي هطلت في يومين بما يعادل ما يهطل في عام.

وأضافت المصادر، أن السيول ألحقت أضرارا بأكثر من 20 ألف مسكن، إلى جانب إلحاق أضرار بالحقول الزراعية والطرقات الريفية، وتعطيل شبكات الاتصالات.

وأشارت إلى أن الاهالي في المناطق المتأثرة بالسيول تعاني من إيجاد مياه نظيفة للشرب، جراء الأوحال التي امتزجت بالمياه النظيفة، مبينة أنه يتم مساعدتهم من خلال المروحيات وبتعاون الأهالي مع بعضهم البعض.