الاحتلال يعلن الحرب على زراعة غزة!

واصلت سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" خلال الأيام الماضية استهداف الأراضي الزراعية شرق مدينة غزة، و تدمير مئات الدونمات من الاراضي المزروعة بالمحاصيل المختلفة في المناطق الشرقية لحي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

و للأسبوع الثالث على التوالي، فتحت سلطات الاحتلال اغطية آبار مياه الامطار، باتجاه الاراضي الزراعية شرق غزة، و ذلك للمرة الثالثة على التوالي، بالاضافة الى رش المحاصيل الزراعية بالمبيدات الزراعية الضارة.

و بحسب وزارة الزراعة في قطاع غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي فتح سدود تجميع مياه الأمطار باتجاه الأراضي الزراعية للمرة الثالثة خلال أسبوعين، مما أدى إلى إغراق نحو 800 دونم شرقي حي الشجاعية، شرقي القطاع.

ووفق الوزارة في غزة، فإن الجانب الإسرائيلي يتعمد كل عام فتح قنوات تجمع المياه، لإغراق الأراضي الزراعية، دون سابق إنذار.

وذكرت الوزارة، أن هذه السياسة تُكبد المزارعين الفلسطينيين خسائر فادحة، قُدرت آخرها بحوالي نصف مليون دولار.

و كانت الوزارة قدرت الاحد الماضي اجمالي الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي، نتيجة فتح "إسرائيل" سدود تجمع مياه الأمطار بحوالي 500 ألف دولار.

الناطق باسم وزارة الزراعة، أدهم البسيوني كان قد اعتبر أن هذه الاعتداءات يأتي في إطار الاعتداءات الممنهجة التي يقوم بها الاحتلال من قمع المزارعين.

و أشار البسيوني في تصريح سابق لــ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" ما قام به الاحتلال من اغراق المناطق الزراعية يأتي ضمن حلقة من حلقات الحصار و الحرب التي يشنها الاحتلال بهدف الحاق الضرر و القضاء على الزراعة، و تدمير الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.

و لفت الى أن اغراق هذه المساحات الكبيرة من الأراضي الزراعية، و إغراق مزارع الانتاج الحيواني لها تداعيات خطيرة على اقتصاد اصحاب المحاصيل حديثة الزراعة و استمراريتها.

يشار الى أن "إسرائيل" تقيم عدة سدود لتجميع مياه الأمطار، والاستفادة منها، لكنها تقدم على فتح السدود حينما تتكدس كميات كبيرة من المياه.

















