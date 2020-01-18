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طالع الأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدا الأحد 19/1/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:11 - 18 يناير 2020
معبر رفح معبر رفح
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نشرت هيئة المعابر والحدود في غزة، آلية السفر ليوم الأحد المقبل 19 يناير/ كانون ثاني 2020.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيان صحفي، إن سيكون للحافلات من (11) حتى (13) من كشف (2020/1)، إضافة للحافلة الأولى (جوازات مصرية) من الكشف الجديد (2020/2).

وطالبت المسافرين بالتواجد يوم الأحد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، موضحة أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر، داعية المسافرين لإحضار بطاقة الهوية وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

 للاطلاع على اسماء المسافرين من الكشف الجديد (2020/2) اضغط هنا

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