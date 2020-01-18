الطقس: كتلة هوائية باردة تضرب فلسطين المحتلة

أفادت الأرصاد الجوية التابعة للاحتلال، اليوم السبت بأن كتلة هوائية باردة تضرب فلسطين المحتلة.

وتوقعت الأرصاد، ان الكتلة الهوائية ستضرب وسط وجنوب البلاد، وسط تحذيرات من تشكل الانجماد.

أجواء باردة تسيطر على مختلف المناطق

ووفق الأرصاد المحلية، تنخفض درجات الحرارة غدا الأحد بشكل طفيف، فيما تسيطر الأجوار الباردة والماطرة على مختلف المناطق، ومن المتوقع أن تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتستقر درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل وتكون الأجواء غائمة جزئيًا وماطرة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار على مختلف المناطق.

كتلة هوائية قطبية

وفي يوم الثلاثاء القادم، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتكون الأجواء باردة جدًا في مختلف المناطق جراء كتلة هوائية قطبية ، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار المحلية، ومن المتوقع أن هطول زخات ثلجية خفيفة متقطعة في بعض القمم الجبلية العالية صباحًا.

أما في ساعات ليل الثلاثاء، تسيطر الأجواء الباردة على مختلف المناطق، وسط تحذيرات من تشكل الانجماد.

أمطار محلية خفيفة

فيما تستقر درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل، وسط أجواء باردة جدا في غالبية المناطق ، ومن المتوقع تساقط أمطار محلية خفيفة في أنحاء فلسطين المحتلة.