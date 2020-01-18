مشعشع: "اسرائيل" تسعى لإضعاف الأونروا في أوروبا

قال المتحدث باسم الانروا، سامي مشعشع، اليوم السبت، إن "إسرائيل" تسعى لإضعاف وكالة الاونروا في البرلمانات الأوروبية والترويج لعدم أهمية الوكالة، و ذلك وفق خطة ممنهجة اعدتها مسبقاً.

و أوضح مشعشع الى أن هذه الاجراءات التي يقوم بها الاحتلال لاقت تأييداً لدى بعض الأحزاب اليمينية في أوروبا بالرغم من المواقف الرسمية للدول الأوروبية الداعمة للأونروا، لافتاً الى وجود أصوات حتى لو كانت قليلة داخل أوروبا تنادي بعدم تجديد الدعم للوكالة، هو أمر مقلق، لأن الاتحاد الاوروبي هو المتبرع الأكبر للوكالة والدول الأعضاء دول مؤثرة جداً في دعم الوكالة.

و أشار الى إن "اسرائيل" أعدت خطة لبناء مجمع مدارس في مخيم شعفاط لإقناع الأهالي بالتسجيل بها، بدلاً من مدارس الوكالة لإخراج الوكالة من المدينة وتقويض عملها، موضحاً أن الاونروا مستمرة بحشد الدعم العربي والدولي لأن احتياجات اللاجئين بزيادة مستمرة .

و لفت مشعشع أن الوكالة تواجه هذه المخططات الاسرائيلية لأنه سيصيب عملياتها العادية والطارئة في المناطق الخمس لتواجد اللاجئين الفلسطينيين، وسيضعها في موقف حرج جداً.