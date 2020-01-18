ضابط "إسرائيلي" يحذر من فشل مباحثات التهدئة

تُقدّر الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية"، أن يكون هناك احتمالات كبيرة للانفجار في الحلبة الفلسطينية، فيما تشير إلى أن حماس تتجه نحو التهدئة واستمرارها في بناء قوتها العسكرية.

وقالت القناة العبرية الثانية نقلًا عن العميد قائد وحدة الأبحاث السابق في جيش الاحتلال يوسي كوفورفسير ، إن العام الماضي كان مليئًا بفرص اندلاع التصعيد بغزة، جراء نشاطات جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأضاف كوفورفسير، أن حماس تدير قضية الجنود المعتقلين "الإسرائيليين" بشكل منفصل عن التهدئة، مشيرًا إلى حماس ستجد صعوبة كبيرة في الموافقة على شروط "إسرائيل" المرتبطة بعودة الجنود.

وأوضح أن "إسرائيل" غير قادرة على حل مشاكل قطاع غزة بشكل نهائي، محذرًا أن مباحثات التهدئة إذا وصلت لطريق مسدود ستنفجر الأوضاع بين الطرفين.