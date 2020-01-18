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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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للمرة الثالثة: الاحتلال يغرق أراضي المواطنين شرق غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:15 - 18 يناير 2020
فتح سدود مياه الأمطار على أراضي المواطنين شرق حي الشجاعية (23).JPG فتح سدود مياه الأمطار على أراضي المواطنين شرق حي الشجاعية (23).JPG
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أغرقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم السبت 18/1/2020، مئات الدونمات الزراعية شرق مدينة غزة، بعد فتحه سدود تجميع مياه الأمطار للمرة الثالثة على التوالي.

وحسب مصادر رسمية، فقد تعمد الاحتلال للمرة الثالثة خلال أسبوع بفتح سدود وعبّارات مياه الأمطار، ما أدى إلى إغراق مئات الدونمات المزروعة بالقمح والشعير والبقوليات وغيرها، وإتلافها، الأمر الذي عرّض المزارعين لخسائر مادية كبيرة.

وكانت سلطات الاحتلال فتحت السدود مرتين في بداية ومنتصف الأسبوع الماضي، كما قامت طائراته برش المحاصيل الزراعية بمواد ضارة، ما أدى إلى تعرضها للتلف.

 

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