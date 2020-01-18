هدية غريبة من "بن زايد" للسيسي !

على هامش مشاركته في تدشين قاعدة "برنيس" العسكرية في مصر ، أهدى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 4 نوق تنتج وفرة استثنائية من الحليب.

قالت صحيفة "هآرتس "الإسرائيلية" أن "بن زايد، أهدى السيسي أربع نوق تنتج وفرة استثنائية من الحليب، في رمزية إلى سخاء دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أسهمت بمليارات الدولارات للاقتصاد المصري".

وبينت الصحيفة إلى أنه من المعروف أن "الإمارات تعد من أكبر الدول الداعمة لمصر، حيث قدمت أبوظبي في صيف 2013 بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، 3 مليارات دولار، ومنحت البلاد لاحقا 4 مليارات دولار أخرى، وبنت 50 ألف شقة و100 مدرسة محددة المناهج، وأودعت في الفترة بين 2014 و2018 بالبنوك المصرية قرابة 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى استثماراتها المباشرة في نحو 900 شركة من الإمارات تعمل بمصر".