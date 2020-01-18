العمل النسائي يُساند الأسيرات ويطالب بإنقاذهن من براثن الاحتلال

طالبت دائرة العمل النسائي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 18/1/2020، مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، بالتضامن مع الأسيرات، اللاتي يعشن ظروفاً صعبة.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظمتها الدائرة في مدينة غزة، للتضامن مع الأسيرات في سجون الاحتلال شارك فيها العديد من المتضامنين والمناصرين لقضية الأسرى والأسيرات.

وذكرت، مسؤولة الإعلام في دائرة العمل النسائي، آمنة حميد، المجتمع الدولي أن الأسيرات في سجون الاحتلال يعشن ظروفاً معيشيةً صعبةً خلف قضبان الاحتلال تبدأ من لحظة الاعتقال.

وأكدت، أن اللحظات التعيسة تستمر مع الأسيرات وصولاً إلى آخر لحظة تخرج فيها من سجون الاحتلال، حيث يمارس الاحتلال وبطرق ممنهجة مدروسة آليات التنكيل ضد الأسيرات.

وقالت حميد:"إن رسالتنا اليوم التي تتجدد مع كل وقفة تضامنية الهدف الأساسي منها الضغط و تحريك المنجل لتحرير كافة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.

وبينت، أن الأسيرات يعشن أكثر من ظرف ووجع وألم، فهناك عدد من سجون الاحتلال قام السجان الصهيوني فيها باستهداف الأسيرات بشكل مباشر بأعيرة نارية أو بقنابل في أطرافهن وأعينهن، أي أصبحن أسيرات بلا عناية كإسراء جعابيص وشروق دويات.

وذكرت، أن الأسيرات يعشن ظروف معيشية صعبة لا يكفي فقط الحرمان من ذويهم ولا حرمانهم من الأغطية الشتوية الدافئة في هذا البرد القارس بل يتعرضن للتنكيل الجسدي والنفسي والاجتماعي حيث يضغط بكل الوسائل لإفراغ الأسيرات من محتواهن السياسي والنضالي .















