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نشطاء التواصل الاجتماعي يُنجحون حملة الفجر العظيم التي أغضبت "اسرائيل"

  • فلسطين اليوم - غزة-خاص
  • 10:59 - 18 يناير 2020
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نجحت حملة #الفجر_العظيم في تحشيد عشرات الآلاف من المصلين للفجر بالمسجد الأقصى، في مشهد مهيب ارعب الاحتلال، فحوّل جنوده سكينة الفجر الى مواجهات.

الحملة التي قادها رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرروا النفير نصرةً للمسجد الاقصى ووضع حد للتهديدات "الاسرائيلية" بإغلاق باب الرحمة وتحويل المرابطين لإرهابين .

وشارك عشرات الآلاف فجر أمس الجمعة بحملة "الفجر العظيم" وأداء صلاة الفجر في معظم المساجد خاصة المركزية في قطاع غزة، وذلك نصرة للمسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي بالخليل.

وبعيد أداء الصلاة تحدث وعاظ ومشايخ عن مكانة المسجد المسجدين للمسلمين والفلسطينيين خاصة، وضرورة الدفاع عنهما وإحباط مخططات الاحتلال.

د.وصفي عاشور أبو زيد قال على حسابه على تويتر "يا مستوطن يا جبان، هذا الأقصى ما بينهان".

وتابع حملة #الفجر_العظيم  تنجح في تحشيد عشرات الآلاف من المصلين للفجر بالمسجد الأقصى، في مشهد مهيب ارعب الاحتلال، فحوّل جنوده سكينة الفجر الى مواجهات..

في حين  أوضح تركي الشلهوب ان الفلسطينيون أطلقوا حملة #الفجر_العظيم، نجحوا من خلالها بتحشيد عشرات الآلاف من المصلين لصلاة الفجر بالمسجد الأقصى، في مشهد أرعب الإحتلال الصهيوني الذي دفع بجنوده لاقتحام المسجد ومحاولة طرد المصلين منه، فتحوّل الأمر إلى مواجهات.

حسام عزام على حسابه على تويتر قال :الفلسطينيون في مدينتي القدس والخليل أدوا صلاة #الفجر_العظيم ضمن حملة أطلقوها حفاظاً على المقدسات في المدينتين، الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس.

وكانت شرطة الاحتلال اعتدت ، على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامها باحاته بعد صلاة فجر اليوم الجمعة، وأرغمت آلاف المصلين على مغادرة المسجد.

وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال اعتدت على عشرات المصلين عقب تنظيم نشطاء مقدسيون مسيرة في باحات الاقصى بعد انتهاء الصلاة، حيث هاجمت النساء والشبان والشيوخ بالضرب، وسط ترديدهم الهتافات الداعية لنصرة الأقصى.

وكان الآلاف من أبناء شعبنا توافدوا لصلاة الفجر اليوم، وازدحمت كافة الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، وذلك تلبية لدعوات من أبناء وفعاليات القدس لأحياء فجر الجمعة.

ووفقا للقناة 12 العبرية: فإن شرطة الاحتلال تفاجأت من العدد غير المسبوق الذي وصل المسجد الأقصى لأداء صلاة فجر امس.

 

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