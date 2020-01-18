نشطاء التواصل الاجتماعي يُنجحون حملة الفجر العظيم التي أغضبت "اسرائيل"

نجحت حملة #الفجر_العظيم في تحشيد عشرات الآلاف من المصلين للفجر بالمسجد الأقصى، في مشهد مهيب ارعب الاحتلال، فحوّل جنوده سكينة الفجر الى مواجهات.

الحملة التي قادها رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرروا النفير نصرةً للمسجد الاقصى ووضع حد للتهديدات "الاسرائيلية" بإغلاق باب الرحمة وتحويل المرابطين لإرهابين .

وشارك عشرات الآلاف فجر أمس الجمعة بحملة "الفجر العظيم" وأداء صلاة الفجر في معظم المساجد خاصة المركزية في قطاع غزة، وذلك نصرة للمسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي بالخليل.

وبعيد أداء الصلاة تحدث وعاظ ومشايخ عن مكانة المسجد المسجدين للمسلمين والفلسطينيين خاصة، وضرورة الدفاع عنهما وإحباط مخططات الاحتلال.

د.وصفي عاشور أبو زيد قال على حسابه على تويتر "يا مستوطن يا جبان، هذا الأقصى ما بينهان".

وتابع حملة #الفجر_العظيم تنجح في تحشيد عشرات الآلاف من المصلين للفجر بالمسجد الأقصى، في مشهد مهيب ارعب الاحتلال، فحوّل جنوده سكينة الفجر الى مواجهات..

في حين أوضح تركي الشلهوب ان الفلسطينيون أطلقوا حملة #الفجر_العظيم، نجحوا من خلالها بتحشيد عشرات الآلاف من المصلين لصلاة الفجر بالمسجد الأقصى، في مشهد أرعب الإحتلال الصهيوني الذي دفع بجنوده لاقتحام المسجد ومحاولة طرد المصلين منه، فتحوّل الأمر إلى مواجهات.

حسام عزام على حسابه على تويتر قال :الفلسطينيون في مدينتي القدس والخليل أدوا صلاة #الفجر_العظيم ضمن حملة أطلقوها حفاظاً على المقدسات في المدينتين، الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس.

وكانت شرطة الاحتلال اعتدت ، على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامها باحاته بعد صلاة فجر اليوم الجمعة، وأرغمت آلاف المصلين على مغادرة المسجد.

وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال اعتدت على عشرات المصلين عقب تنظيم نشطاء مقدسيون مسيرة في باحات الاقصى بعد انتهاء الصلاة، حيث هاجمت النساء والشبان والشيوخ بالضرب، وسط ترديدهم الهتافات الداعية لنصرة الأقصى.

وكان الآلاف من أبناء شعبنا توافدوا لصلاة الفجر اليوم، وازدحمت كافة الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، وذلك تلبية لدعوات من أبناء وفعاليات القدس لأحياء فجر الجمعة.

ووفقا للقناة 12 العبرية: فإن شرطة الاحتلال تفاجأت من العدد غير المسبوق الذي وصل المسجد الأقصى لأداء صلاة فجر امس.

#الفجر_العظيم

#الأقصى_في_خطر

لا يخفى على أي شخص فضل قيام الليل عظيم من قام بعشر آيات لم

يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب منالمقنطرين فلو كل مسسلم قام بركعتين بسورة الرحمن والواقعه هذه 174 أية كتب من القانتين ووتر بواحده وكذالك صلاةالضحى — بدون أسم (@al7rzx) January 18, 2020

"يا مستوطن يا جبان، هذا الأقصى ما بينهان".



حملة ⁧ #الفجر_العظيم ⁩ تنجح في تحشيد عشرات الآلاف من المصلين للفجر بالمسجد الأقصى،في مشهد مهيب ارعب الاحتلال، فحوّل جنوده سكينة الفجر الى مواجهات

لاقتحام المسجد ومحاولة طرد المصلين منه pic.twitter.com/CjBYNjH5yQ — د. فضيلة ندير 2 (@fadilaMo_939705) January 18, 2020

وعي الأمة هو ما يخشاه الصهاينة و سيكون سببا في تحرير #المسحد_الأقصى وحمايته .. #الفجر_العظيم #معركة_الوعي pic.twitter.com/XhYEn3twyJ — ‏د. خالد عبيد العتيبي (@khaledob) January 17, 2020

لو خيروني بين غزة و إدلب من تعشق ؟! لاخترتهما معاً !؟ فهما يخرجان من مشكاة واحدة

قريباً ستعانق إدلب أختها غزة في شموخ و كبرياء سيراً نحو الأقصى لتحريره و تضميد جراحه ...

"يرونه بعيداً و نراه قريباً "

المسجدين الأقصى و الإبراهيمي لنا #الفجر_العظيم — عبد العزيز الجزائري الرادع الجزائري (@sFeHlBc2f1VIMit) January 17, 2020

هذه جموع المصلين في الأقصى المبارك ...

هذه الوجوه المتوضأة التي لبت نداء الله على صلاة الفجر التي لا يشهدها منافق .....

هؤلاء هم رجال المقاومة يقاومون من المساجد......

هم الصامدون في وجه المحتل يلبون منادي الجهاد....

#الفجر_العظيم#الفجر_العظيم pic.twitter.com/c41zZaTF33 — anas (@anas74636022) January 17, 2020