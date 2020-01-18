رغم إقالة أكبر داعم لها.. "إسرائيل" مُطمئنة على التطبيع مع البحرين

تشعر "إسرائيل" بالاطمئنان من استمرار التطبيع مع البحرية رغم إقالة "وزير الخارجية البحريني السابق خالد بن أحمد آل خليفة الذي دعم "إسرائيل" علانية، ولكن تم إقالته.

وقال تقرير "إسرائيلي"، أن وزير الخارجية البحريني تمت إقالته بصورة مفاجئة بعد 15 عاما من توليه هذه الحقيبة، وقد سبق له أن التقط صورا تذكارية مع نظيره الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، وهاجم إيران بقوة، وأجرى حوارات مع وسائل إعلامية إسرائيلية".

وأضاف رفائيل أهارون في تقريره على موقع زمن "إسرائيل"، أن "خبراء إسرائيليين أبلغوه بأن الوزير البحريني دفع ثمناً على هذه المواقف، لأنه ذهب بعيداً في إظهار دعمه لـ"إسرائيل" التي تأمل ألا تمس إقالته بالعلاقات الجيدة مع البحرين".

وأشار إلى أنه "في الوقت الذي يظهر فيه الساسة الإسرائيليون حماسهم العلني بالتقارب المتجدد مع العالم العربي، فإن أحد الداعمين العلنيين لـ"إسرائيل"، ولعله الوحيد في منطقة الخليج العربي، الذي دأب على الدفاع عن إسرائيل، وحقها في الوجود، تمت الإطاحة به من مهمته الأعلى".

وأوضح أن "الوزير الذي بدأ عمله وزيرا للخارجية منذ 2005 تمت إقالته، وجاء بدلا منه عبد اللطيف الزياني بقرار من الملك، لكن الأسباب الحقيقة لإقالته ليست واضحة بعد، وستتم عملية التسليم والتسلم في نيسان/ إبريل القادم عقب إنهاء الزياني لمهامه أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي، في حين أن آل خليفة الذي تصدر عناوين الأخبار بمواقفه المؤيدة لإسرائيل، ينتقل لمسمى جديد ليس معروفا باسم مستشار الشؤون الدبلوماسية للملك".

يوآل غوزينسكي الخبير المتخصص في شؤون دول الخليج بجامعة تل أبيب، ومعهد أبحاث الأمن القومي، قال إننا "أمام وزير خارجية بدا متعاطفا مع إسرائيل أكثر بكثير من سواه، لكننا أمام جملة من التفسيرات لقرار الإقالة لهذا الوزير".

وتساءل الكاتب: "هل خشي البحرينيون من تنامي قوة إيران وحلفائها في المنطقة، أم إنهم غير متأكدين من إعلان الولايات المتحدة للجزء السياسي من صفقة القرن، بعد إعلان الجزء الاقتصادي في قمة البحرين العام الماضي، وربما أن السعوديين حذروهم بالقول بأن وزير خارجيتهم ذهب بعيدا في إعلان مواقف مؤيدة لإسرائيل، وقد تكون كل هذه الأسباب مجتمعة تراكمت على إقالة آل خليفة".

سايمون هندرسون خبير شؤون البحرين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط قال، إن "إقالة الوزير البحريني لم تكن مستبعدة في ظل مواقفه العلنية جدا المؤيدة لإسرائيل، وعداؤه لقطر وإيران، ولذلك فإن تغييره سيؤدي بالضرورة لإجراء تغيير جدي في السياسة البحرينية الخارجية، وربما يكون الزياني أكثر حذرا منه".

وأضاف أن "هناك من يقول إن المواقف العلنية التي كان يعلنها آل خليفة تجاه إسرائيل بصورة ودية، لم تكن تأخذ الضوء الأخضر من القصر الملكي، صحيح أن الملك ذاته سيواصل خطوات التقارب مع إسرائيل، ولكن دون ان تكون بصورة علنية، ولذلك يتوقع الإسرائيليون أن يتواصل دفء العلاقات بين المنامة وتل أبيب دون إزعاج، حتى مع تغير آل خليفة".