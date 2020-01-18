كشف جديد للسفر عن معبر رفح البري الأحد 19/1/2020

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، يوم غدٍ الأحد 2020/1/19.

وأوضحت الداخلية، ان السفر ليوم غد، سيكون للحافلات من (11) حتى (13) من كشف (2020/1)، وللحافلة الأولى (جوازات مصرية) من الكشف الجديد (2020/2).

وأكدت بضرورة تواجد المسافرين، صباح الأحد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأوضح الداخلية، إلى ان إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، مشددًا على انه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ودعت، المسافرين بالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وطالبت، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.