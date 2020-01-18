عائلة معتقل غزي بالسجون المصرية تناشد الرئيس المصري بالتدخل للإفراج عنه

ناشدت أسرة المعتقل الفلسطيني في سجون الأمن المصري "عبد الرحيم فهيم المملوك"، فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتدخل شخصياً للإفراج عنه.

وكان الأمن المصري قد اعتقل المملوك في مطار القاهرة الدولي بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٩، في طريق عودته لغزة من دمشق، حيث كان يدرس.

وقالت والدة المملوك "نناشد الرئيس المصري أن يأمر بالإفراج عن عبد الرحيم الذي تم اعتقاله دون سبب يذكر، فهو لم يرتكب اي جرم أو ذنب بحق مصر".

وتساءلت الوالدة: لماذا يتم الزج بابني في السجون المصرية؟!، ما هو الذنب الذي ارتكبه؟!.

وأضافت "طيلة الفترة الماضية تركنا للقنوات الفصائلية أن تتواصل مع السلطات المصرية بخصوص الموضوع، وسمعنا وعودات عدة من أكثر من جهة، لكن دون جدوى".

وأشارت الوالدة المملوك إلى أن نجلها عبد الرحيم رُزق بمولود وهو رهن الاعتقال، داعيةً للإسراع بالإفراج عنه.

جدير بالذكر أن المملوك من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وهو من مواليد ٣/١١/١٩٩٢.