طالع عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت 18/1/2020

تصدرت عناوين الصحف السعودية، اليوم السبت الموافق 18/1/2020، تهديد مسؤول امريكي لإيران في عزلها عن العالم، وتجميد السلطات البريطانية أصول وممتلكات حزب الله في البلاد، فيما تستعد المملكة لزحف كبير من الجراد.

صحيفة عكاظ:

وعنونت الصحيفة في اخبارها، ان السلطات البريطانية جمدت الأصول المالية وممتلكات حزب الله، بذريعة تصنيفها منظمة "إرهابية".

احتمالية غزو الجراد لأراضي المملكة السعودية، واستعدادات لمكافحة الغزو الخطير.

الإعلان عن فرص استثمارية بقيمة 2.9 مليار دولار ريال.

صحيفة الوطن اون لاين :

وعنونت الصحيفة، اخبارها اليوم، وجاء فيها، وثائق جديدة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزيد من شهية الديمقراطيين لإقالته.

الحراك العراقي: دعوة التظاهر التي تنطلق من إيران مسيسة ولا تخدم مصالحنا.

فريق مكافحة الجراد الصحراوي السعودي، يكافح نحو مساحة 140 ألف هكتار في مناطق خمس مها مكة المكرمة، لغزو الجراد.

صحيفة الرياض :

السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، المملكة ستقوم خلال رئاستها لمجموعة العشرين على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت ان يكون الطقس اليوم، مصحوب بسحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، الرياض، مكة المكرمة).

مصادر: من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في دافوس بسويسرا الأسبوع القادم، بسبب تهديدات بفرض تعريفات جمركية.

صحيفة الشرق الأوسط:

الكرملين الروسي يعلن أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في المؤتمر الرامي لإحلال السلام في ليبيا الذي تستضيفه ألمانيا الأحد المقبل.

رسائل حادة اوصلها المرشد الإيراني علي خامنئي، في اول خطاب له في صلاة الجمعة بعد استشهاد قاسم سليماني، للويلات المتحدة.

المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران برايان هوك يحذر إيران من أن التهديدات التي تطلقها ستزيد من عزلتها.

جريدة الجزيرة:

اختتام فعاليات موسم الرياض، خلال إقامة حفل "ليلة ارض الخيال"، في استاد الملك فهد الدولي.

مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية قام منذُ تأسيسه في 13 مايو 2015، بتنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والاغاثية في محافظة المهرة اليمنية.

وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي وجه لجميع الأمانات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.