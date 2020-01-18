أسيران يدخلان اعوام جديدة بينهم ثاني أقدم اسير في سجون الاحتلال

ذكرت إذاعة صوت الأسرى أن أسيرين يدخلان اليوم 18 من يناير أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهما الأسير ماهر يونس ثاني أقدم أسير، وهما:

◼الأسير ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس (62 عامًا) في قرية عارة بالمثلث الشمالي بالداخل المحتل، ومعتقل منذ عام 1983، بتهمة الانتماء إلى حركة فتح وحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية، وقتل جندي صهيوني، وأمضى 37 عامًا في السجون.

وكانت المحكمة المركزية في اللد حكمت عليه بالإعدام شنقاً ثم خفضت الحكم إلى السجن المؤبد مدى الحياة.

ويعتبر ثاني أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بعد ابن عمه "كريم يونس"، وهو أحد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل أوسلو وممن تم الاتفاق مع بدء المفاوضات السياسية أواخر تموز/ يوليو من العام 2013 على إطلاق سراحهم على أربع دفعات، حيث التزمت دولة الاحتلال بإطلاق سراح ثلاث دفعات بواقع (26) أسيرا في كل دفعة، ونكثت بالاتفاق ولم تلتزم بإطلاق سراح الدفعة الرابعة.

◼والأسير أحمد إبراهيم أحمد بسيسي (51 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في السجون؛ وهو شقيق الأسير زيد بسيسي المعتقل منذ عام 2001، ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد بالإضافة لـ (55) عامًا.