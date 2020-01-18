ترامب يحذر خامنئي

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة 17/1/2020، آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران أن يكون "حذرا جدا في كلامه" ، مشيراً الى ان خطاب خامنئي الحاد، الذي هاجم فيه الولايات المتحدة "الشريرة" ووصف بريطانيا وفرنسا وألمانيا بـ"خدّام أميركا"، كان خاطئا.

وخلال تغريدة لترامب علق على كلام خامنئي بالقول: "ما يسمى بالقائد الأعلى لإيران، الذي لم يكن على هذا القدر من العلو مؤخرا، كانت لديه بعض الأشياء البذيئة عن الولايات المتحدة وأوروبا ليقولها"، وتابع : "اقتصادهم ينهار، وشعبهم يعاني. يجب أن يكون حذرا جدا في كلامه".

وأعلن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران برايان هوك، اليوم الجمعة، أن التهديدات التي تطلقها طهران ستؤدي فقط إلى عزلتها بدرجة أكبر، وذلك بعدما قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي إن بلاده قد تنقل المعركة خارج حدودها.