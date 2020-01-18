السلطات العراقية تعتقل "جابا جابا" الرجل الأخطر والبدين

اعتقلت قوات الأمن العراقية أحد اعضاء تنظيم "الدولة"، كونه أصدر عدة فتاوي أدت إلى إعدام عدد من العلماء ورجال الدين، فضلا عن تفجير مسجد، الا ان طريقة اعتقال الرجل نتيجة وزنة الزائد والذي يزيد عن 560 باوند (245 كيلو) ، وأطلقت عليه تعليقات بشكل ساخر اسم "جابا جابا الجهادي"، مما أثار موجة من التعليقات المرحة على الإنترنت.

السلطات العراقية اضطرت إلى تحميل "ابو عبد الباري" على شاحنة مسطحة بعد أن اعتقلته قوات الأمن العراقية، وهو نائم في فترة القيلولة في مدينة الموصل.

ومن بين التعليقات الطريفة، التي ظهرت على مواقع التواصل الأجتماعي، كتب مكير جيفورد، وهو بريطاني قاتل في سوريا “يسعدني أن أقول إن “جابا الحوت” قد تم أسره في الموصل”.

وزعم المعلق البريطاني أن عبد الباري كان مسؤولاً عن إعدام الرجال والنساء والإطفال، وقال :” هذا الحيوان اغتصب وقتل”.

وبالإشارة إلى المشكلة الواضحة التي قد تواجه السلطات إذا ارادت تنفيذ عقوبة الاعدام ضد الرجل، أضاف جيفورد ” حظاً سعيداً بشنقه ..عراق”.