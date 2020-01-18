خفض أسعار الفائدة المرجعية بسوق بيروت

خفضت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم السبت 18/1/2020، معدل الفائدة المرجعية بسوق بيروت للدولار إلى 8.5 بالمئة ومعدل الفائدة لليرة اللبنانية إلى 11.5 بالمئة، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد.

وأوضحت جمعية المصارف اللبنانية، أن انخفاض هذه المعدلات المرجعية للإقراض يعكس قرار مصرف لبنان المركزي وضع سقوف للفوائد الدائنة على الودائع الجديدة أو المجددة” بعد الخامس من ديسمبر كانون الأول.

وبحسب بنك بلوم إنفست، كان المعدل 10.39% للدولار و13.49% لليرة اللبنانية في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وكان وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش قال إنه يتعين على لبنان أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير كخطوة أولى نحو إنقاذ الاقتصاد، معربا عن قلقه من أن الاقتصاد قد يكون انكمش بنحو 7%.

وأضاف: "نحن في مرحلة خطرة جدا وقد نكون في بداية أزمة وطنية كبرى قد تؤدي إلى الانهيار"،