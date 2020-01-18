طالع أسعار الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم السبت 18/1/2020

سجل سعر صرف الليرة السورية، اليوم السبت 18/1/2020، انخفاضًا، مقابل تصاعد العملات الأجنبية امام الليرة السورية.

تصاعد العملات الاجنبية، انعكس على المستوى المعيشي للمواطنين السوريين بشكل سلبي، في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حرب مستمرة أكثر من 9 سنوات.

أسعار الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية:

ويواصل سعر الدولار الامريكي ارتفاعًا امام الليرة، إذ يصل الدولار 1000 ليرة سورية.

وجاءت أسعار الليرة السورية اليوم السبت، على النحو التالي:

وحقق الدولار سعره، امام الليرة، بقيمة 515.03 ليرة، وفي المقابل، وصل سعر الريال السعودي 137.27 ليرة.

وسجل اليورو الأوروبي سعر 571.33 ليرة، فيما وصل الدرهم الأردني 140.21 ليرة.

اما عن الريال القطري، وصل 141.45 ليرة، والجنية المصري سجل قيمته بـ32.53 ليرة، في حين جاء الجنية الإسترليني اليوم، نحو 670.35 ليرة سورية.