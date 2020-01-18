عريقات يحذر الاحتلال من ضم الاغوار لدعاية انتخابية

حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم السبت، من الإعلان عن ضم الاحتلال "الإسرائيلي" لمنطقة الاغوار وشواطئ البحر الميت شرق الضفة المحتلة، لما له من تداعيات محلية وإقليمية ودولية.

وقال عريقات، في تغريده له على "تويتر"، :"إن الإعلان عن خطة "نتنياهو والسفير الأمريكي فريدمان (الضم وتكريس الاحتلال)، قبل الانتخابات "الإسرائيلية"، يعد بمثابة ضوء اخضر، لمشروع الضم الفعلي".

وأضاف، ان نتنياهو سيستغل ضم القدس والجولان والأغوار، للدعاية لحزبه في الانتخابات المقبلة، مستطردًا بان الآثار المترتبة على ذلك غير مهمة، حتى لو أحرق الشرق الأوسط.

يشار إلى ان صائب عريقات، قد حذر في وقت سابق، من إنشاء هيئة "إسرائيلية" جديدة، من قبل وزير الحرب نفتالي بينت، للبدء بإجراءات الضم.





