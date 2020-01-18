تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل السبت 18/1/2020 انخفاضها في الأسواق المحلية في فلسطين.

وقد انخفضت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت 18/1/2020 الدولار منذ عدة أيام ومازالت تحافظ على استقرارها.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 18/1/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4500 دولار/ شيكل

4.8650 دينار / شيكل

3.8450 يورو/ شيكل

0.7075 دولار / دينار

1.1025 يورو/ دينار

بیع

3.4800 دولار/ شيكل

4.9250 دينار / شيكل

3.8750 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1225 يورو/ دينار