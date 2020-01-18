تقرير: قراصة صينيون يسرقون بيانات القبة الحديدية "الإسرائيلية"

كشف تقرير لمجلة "ناشونال انترست" الأمريكي، اليوم السبت 18/1/2020، ان قراصنة صينيون، تمكنوا من سرقة بيانات تخص منظومة القبة الحديدية "الإسرائيلية".

وأوضح الموقع، ان سايبريون سرقوا بيانات القبة، من ثلاثة حواسيب خاصة بشركات تقنيات عسكرية دفاعية للعدو.

وأشار تقرير المجلة، إلى ان البيانات تتعلق تلك البيانات بصواريخ "أرو 3" ومركبات جوية آلية، وصواريخ باليستية، وغيرها من الوثائق التقنية، لافتًا إلى ان شركة "سايبر إنجنيرنغ سيرفس" الامريكية رصدت عملية الاختراق الالكتروني، في الفترة الممتدة من 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2011و 13 أغسطس/ آب 2012.

ولمح موقع انترست، ان مرتكبي الهجوم هم من قراصنة يمولها الجيش الصيني ويطلق عليهم "مجموعة التعليقات"، مؤكدًا ان الوحدة الصينية تشن حملة شرسة لسرقة الاسرار الامريكية.