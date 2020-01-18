طقس فلسطين.. توقعات بهطولات مطرية وأجواء غائمة وشديدة البرودة

أكد موقع طقس فلسطين، اليوم السبت 18/1/2020 ، ان البلاد ستبقى تحت تأثير المنخفض الجوي حتى يوم غدٍ الاحد، فيما يكون الجو غائمًا وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وأشار إلى ان صحراء النقب تكون أجواء باردة بشكل واضح وانخفاض آخر على درجات الحرارة، لافتًا إلى أن معظم المناطق ستشهد هطولات مطرية غزيرة خاصة في المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية.

وكانت الأمطار قد هطلت في معظم المناطق الفلسطينية، من شمال الضفة ووسطها وجنوبها إضافة الى أجزاء مختلفة من قطاع غزة، منذُ امس الجمعة.

وذكر الموقع، ان البلاد ستبقى

وتوقع أن تبقى الفرصة سانحة لهطول زخات محلية متفرقة يوم الاثنين، وان يوم الثلاثاء ستندفع رياح قطبية نحو المنطقة، بينما ستنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي، وتصبح الأجواء باردة جدًا، وتكون الفرصة سانحة لهطول زخات محلية من الأمطار والبرد بشكل متفرق في بعض المناطق على فترات.

وأكد، ان الفرصة ستكون سانحة لهطول زخات ثلجية متقطعة فوق بعض رؤوس الجبال العالية في فلسطين خصوصاً مع ساعات الفجر والصباح والظهيرة.