3  وجبات خفيفة تساعدك في التخلص من نزلات البرد

ذكرت رابطة التغذية الألمانية بان هناك 3 وجبات خفيفة تساعد الانسان في التخلص من نزلات البرد بسرعة، والسبب أنها تمد الجسم بالفيتامينات والعناصر الهامة لتقوية جهاز المناعة.

كما للوجبات الثلاثة مذاق مقبول لدى الكثيرين من الناس، وهي:

1- ‫رقائق الشوفان

‫يعتبر الزنك من العناصر الغذائية الهامة لعمل نظام المناعة، كما أنه ‫يعزز من إنزيمات الجسم، ويعتبر الشوفان من أكثر المواد الغذائية المحتوية ‫على عنصر الزنك.

2- ‫الشوكولاتة الداكنة

‫أكدت دراسة بريطانية أن الشوكولاتة الداكنة تساعد في علاج السعال، ‫لأن الثيوبرومين، وهو المادة الفعالة في الشوكولاتة، كما أن تناول الشوكولاتة الداكنة تساعد في التخفيف ‫من حدة السعال.

كما أن الشكولاتة بعد مضغها تشكل طبقة واقية على الأغشية ‫المخاطية الحساسة بالحلق، وتجدر الإشارة إلى أنه كلما كان لون ‫الشوكولاتة داكنا كان ذلك أفضل.

3- ‫البرتقال

‫لعلاج نزلات البرد يتعين إمداد الجسم بالكثير من فيتامين سي الهام لتقوية ‫جهاز المناعة، ويتوفر هذا الفيتامين بكثرة في ثمار الحمضيات.

ولكن يجب ‫توخي الحذر عند الإصابة بالتهاب الحلق، لأن البرتقال قد يعمل على ‫تهييج الأغشية المخاطية في الحلق.