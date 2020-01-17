"اسرائيل" تهدد الفصائل اذا لم توقف البالونات الحارقة

هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، الفصائل الفلسطينية خاصة (حماس والجهاد الإسلامي) في حال تواصل اطلاق البالونات والطائرات الورقية تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فإن إسرائيل أبلغت المخابرات المصرية أن على حركتي حماس والجهاد الإسلامي وقف إطلاق البالونات الحارقة في فترة أقصاها مساء غد السبت.

وأوضحت المصادر، "في حال لم تستجيب الفصائل لوقف اطلاق البالونات والطائرات الورقية فإن جيش الاحتلال سيقصف بيوت مطلقي البالونات وموجهيهم".

وأضافت المصادر أن "إسرائيل" هددت كذلك بإغلاق البحر أمام الصيادين ومنع دخول المواد الأساسية وإغلاق معبر كرم أبو سالم في حال لم تستجب حماس والجهاد للتحذير.

وشهدت الفترة الماضية اطلاق مجموعة من البالونات الحارقة من الشبان الغاضبين لعدم تطبيق قوات الاحتلال الإسرائيلي لتفاهمات التهدئة مع الفصائل ورفع الحصار عن قطاع غزة.