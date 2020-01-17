وفاة الناشط الإسلامي يوسف ديدات متأثرًا بجراحه

أعلنت السلطات في الجنوب أفريقيا مساء اليوم الجمعة عن وفاة الناشط الإسلامي الداعية يوسف ديدات نجل الداعية الكبير أحمد ديدات متأثرًا بإصابته التي تعرض لها يوم الأربعاء الماضي بهدف اغتياله.

وقد أعلن ريس نجل يوسف ديدات مساء الجمعة، عن وفاة والده قائلًا: "إن والدي توفي ظهر اليوم في مستشفى سانت آن بمدينة فيرولام وكان في العناية المركزة يتلقى العلاج نتيجة إصابته الحرجة".

وأشار ريس في البيان الذي نشره باسم عائلته، إلى أن عائلة وأصدقاء الداعية يوسف كانوا إلى جانب سريره عندما وافته المنية ظهر اليوم، معربًا عن امتنانها العميق للدعم الذي تلقوه من العائلة والأصدقاء والمجتمع".

وستقام صلاة الجنازة عليه في مسجد فيرولام ويك ستريت بعد صلاة فجر يوم غد السبت بالتوقيت المحلي، وسينقل الجثمان إلى مثواه الأخير في مقبرة المدينة.

يُشار إلى أن الناشط يوسف ديدات أدخل إلى المستشفى بحالة حرجة، وذلك بعد أن أطلق مجهول النار عليه من الخلف في رأسه يوم الأربعاء الماضي قبل أن يلوذ بالفرار.