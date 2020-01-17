5 خطوات لحماية أطرافك من برد الشتاء القارس

في ظل البرد القارس في فصل الشتاء يواجه الانسان صعوبة كبيرة في تدفئة الأطراف التي قد تؤخر الاستغراق في النوم لفترة طويلة حتى تستعيد تلك الأطراف حرارتها الطبيعية.

الكثير من الأطباء يرجع السبب في برودة الأطراف التي يشعر بها البعض لنقص السعرات الحرارية التي يحتاجها جسم الإنسان لتوليد الطاقة وتسخين الجسم عند انخفاض درجة حرارة الجو.

إضافة إلى انخفاض نشاط الدورة الدموية بسبب قلة الحركة وعدم ممارسة التمارين الرياضية، كما أن حاجة الجسم للفيتامينات والكربوهيدرات في الشتاء تتزايد بشكل كبير.

البعض يقول بأن الأكثر عرضة لبرودة الأطراف هم الأشخاص النحفاء، فيما يتعرض الملتزمين بالأنظمة الغذائية إلى نقص كبير في تلك العناصر خاصة التي توفرها السكريات والنشويات، الأمر الذى يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم لبرودة الأطراف.

اليكم أبسط الطرق التي ستمكنكم من تدفئة أطرافك؛ لكي تتمكنوا من الحصول على قسط جيد من النوم المريح

أولًا: حمام دافئ

قبل النوم بساعة عليك الاستحمام بماء دافئ؛ حتى يستعيد جسمك درجة حرارته الطبيعية بصورة أسرع، فعند وقوفك أسفل الماء الساخن تبدأ حرارة جسمك بالارتفاع تدريجياً، حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار الذي سيشعرك بالدفء الشديد.

ثانيًا: الالتحاف

بعد الاستحمام مباشرة احضر بطانية أو غطاءً كثيفاً، والتحف به، وتأكد من أن جميع أطراف يديك وقدميك تم تغطيتها بالكامل، وتأكد من عدم وصول الهواء البارد إليها بلفها جيداً، فالبطانية ستعمل على رفع درجة حرارة جسمك

ثالثا: غطاء الرأس والجوارب

ارتدي مباشرة الجوارب في قدميك وضع غطاء الرأس "طاقية" لحفظ درجة حرارة الجسد وهذه الأشياء هامة جدًا ويجب أن تلازمك أثناء تواجدك في المنزل ومعاناتك من برودة أطرافك، هي غطاء الرأس والجوربان.

رابعًا التدفئة:

قد تستعين في تلك المرحلة بالمدفأة الإلكترونية، أو قارورة الماء الساخن، أو البطانية الإلكترونية، وضع أياً من تلك الأدوات بالقرب من أطرافك؛ حتى تسرع من عملية التدفئة والاحتفاظ بالحرارة

خامسًا مشروب دافئ:

حاول أن تتناول مشروباً دافئاً أثناء جلوسك قبل الدخول للنوم وأنت تحت الغطاء، فالمشروبات الدافئة تعمل على رفع درجة حرارتك من الداخل

ومن بين المشروبات المهمة: "مشروب الشيكولاته الساخنة، أو الينسون أو النعناع أو السحلب".

سادسًا استشر الطبيب:

في حالة استمرت أطرافك في انخفاض درجة حرارتها بسرعة رغم كل تلك الإجراءات التي اتبعتها، ففي تلك الحالة عليك استشارة طبيبك على الفور؛ لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى برودة الأطراف