"منتدى الطبيب" يطالب نقيب أطباء الأردن فرع القدس بالاعتذار رسميًا

طالب منتدى الطبيب الفلسطيني في الاتحاد الإسلامي للنقابات مساء اليوم الجمعة، نقيب أطباء الأردن- فرع القدس، شوقي صبحة بالاعتذار رسميًا عن الاساءة بحق الأطباء في قطاع غزة ومحاولة زرع بذور الفتنة والتفرقة.

وكان شوقي صبحة قال: "إن الأطباء الفلسطينيين من الذين لا يحملون الرقم القومي الأردني غير تابعين لنقابة الأطباء بالقدس، وأن أطباء قطاع غزة لديهم جمعية خاصة بهم، ونحن تابعون للأردن، وفي فلسطين ليس لدينا نقابة تضم كل فئات فلسطين"

تدل هذه التصريحات وفقًا لبيان منتدى الطبيب الفلسطيني، إلى أن ذلك سيتبعه محاولة لتطبيق زيادة علاوة الأطباء العامون في الضفة لتصبح 200% بدلا من 150% أسوة بزملائهم الأطباء الأخصائيين، دون احتساب تلك الزيادة للأطباء العامون في قطاع غزة.

وعبر منتدى الطبيب الفلسطيني في الاتحاد الإسلامي للنقابات، عن بالغ استيائه من تلك تصريحات شوقي صبحة، مؤكدًا أن ذلك يعبر عن رؤية دونية في التعامل مع الزملاء الأطباء في قطاع غزة الذين قدموا ولا زالوا أغلى ما يملكون في سبيل خدمة شعبنا.

واوضح منتدى الطبيب الفلسطيني، أن تصريحات شوقي صبحة محاولة جديدة لإحداث مزيد من الشرخ في المجتمع الفلسطيني الذي يعاني منذ سنوات من تبعات الانقسام، خاصة على صعيد الحرمان من الرواتب والعلاوات والامتيازات المالية والإدارية.

وأكد المنتدى على ضرورة تكاتف جموع الأطباء الفلسطينيين في مواجهة تلك السياسة الانتقائية في التعامل معهم، مشددًا على النقيب "صبحة" يحاول تجسيد الانتقائية التي لا تخدم سوى أعداء شعبنا والمتربصين به

كما طالب بيان منتدى الطبيب الفلسطينيـ، وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة، بالعمل على إنصاف الأطباء في قطاع غزة، أسوة بزملائهم في الضفة الغربية، وعدم الكيل بمكياليين، وعدم الإنصات لكل من يحاول زيادة الشرخ في صفوف شعبنا.