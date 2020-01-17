إصابات بالرصاص والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

أعلنت المصادر مساء اليوم الجمعة، اصابة 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وأخرين بالاختناق الشديد جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية.

ومسيرة كفر قدوم هي مسيرة أسبوعية سلمية وهي تهدف لمناهضة الاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وشارك عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب في المسيرة، ورددوا شعارات وهتافات وطنية لتصعيد المقاومة الشعبية.

منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، قال: "إن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة، وأطلقوا وابلا من الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين السلميين ما أدى إلى اصابة عدد منهم".