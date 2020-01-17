صلاح يكشف السر وراء أهدافه

شدد نجم ليفربول المصري محمد صلاح، على ضرورة الفوز في المباراة القادمة أمام مانشستر يونايتد المقررة الأحد المقبل، في الجولة 23 من الدروي الإنجليزي الممتاز.

وقال النجم المصري محمد صلاح في تصريحات أبرزها موقع نادي ليفربول: "أتدرب على التسديد وتطوير اللمسة الأخيرة في كل وقت، وليس هذا كل الأمر ولكن الاعتياد أيضًا على التواجد في عدة مراكز أثناء المباراة، والتحرك في العمق أكثر من التواجد بجوار الخط، لأن دوري هو اللعب كجناح".

وأتم النجم المصري حديثه: "لقد عملت على تطوير العديد من الأشياء لدي، وهناك الكثير من التدريبات وراء ذلك".

وأوضح، أن التركيز الآن على الفوز في المباراة المقبلة أمام مانشستر يونايتد للعبور والفوز باللقب وهو الهدف الأسمى للفريق.