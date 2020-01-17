معلومات هامة عن امتحانات الفيزياء والتاريخ والرياضيات في مصر

من المقرر أن يستأنف يوم غدٍ السبت، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في مصر امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/ 2020، إلكتروني وورقي.

- يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان الرياضيات ورقيا في الفترة المسائية، من ١ ظهرا حتى ٤ عصرا ولمدة ٣ ساعات.

- الرياضيات تتكون من 40 سؤالًا "20 هندسة، 12 جبر، و8 حساب مثلثات" جميعها اختيار من متعدد.

- امتحانات أولى ثانوي وضعتها الإدارات التعليمية وطبقا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وباستخدام الكتاب المفتوح "Open book".

يؤدي طلاب ثانية ثانوي - الشعبة العلمية الاختبار

في الفيزياء والشعبة الأدبية التاريخ، لمدة ساعتين في الفترة الصباحية.

- الفيزياء تتكون من ٣٠ سؤالًا اختيار من متعدد.

- التاريخ يتكون من 30 سؤالًا اختيار من متعدد.

- الاختبار إلكترونيا بالمدارس المجهزة وورقيًا في غير المجهزة، باستخدام الكتاب المفتوح "Open book".