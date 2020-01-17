أردنيون يدعون لاسقاط الاتفاقية مع "اسرائيل" ويؤكدون أن "الدم ما بصير غاز"

دعا أردنيون اليوم، مجلس النواب لاتخاذ موقفاً فورياً من اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل، والعمل على اسقاطها فوراً.

جاء ذلك خلال مسيرة كبيرة وسط عمان، بعد صلاة الجمعة مباشرة، ورفع خلالها المشاركون "من الشمال للجنوب نرفض الغاز المنهوب" "تسقط حكومة الرزاز"، فيما رفع المشاركون صورا لجنود أردنيين استشهدوا في معركة الكرامة .. تحت عبارة "الدم ما بصير غاز".

وتأتي المسيرة كثالث حراك شعبي بعد بدء ضخ الغاز الإسرائيلي للأردن منذ بداية العام الجاري ، لتغذية شركة الكهرباء الأردنية ضمن اتفاقية وقعت في عام 2016 مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية، صاحبة الامتياز بالتنقيب عن الغاز مع تحالف شركات إسرائيلية من حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.