تفاصيل هروب حفتر من موسكو

كشفت صحيفة "خبر ترك"، الجمعة، قصة هروب اللواء المتقاعد خليفة حفتر من طاولة الحوار في موسكو، الأمر الذي أفشل التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا.

وذكرت الصحيفة، أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج وافق على التوقيع على مذكرة وقف إطلاق النار التي أعدتها تركيا وروسيا، فيما طلب اللواء خليفة حفتر وقتاً للتفكير قبل التوقيع.

وكشفت، أن اللواء حفتر هرب في الليلة مع الوفد المرافق له إلى مدينة بنغازي الليبية وفق ما أعلنته قناة مقربة له. بعد أن أجرى سبع مكالمات هاتفية مع الإمارات ومكالمتين مع مصر قبيل مغادرته موسكو.