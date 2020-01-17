إرشادات هامة للتعامل مع المنخفضات الجوية

نشرت بلدية غزة، اليوم الجمعة 17 يناير 2020، "تعليمات مهمة" للمواطنين؛ للتعامل مع المنخفضات الجوية وغزارة الأمطار.

وحثت البلدية في نشرتها التي أعلنتها على موقعها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك المواطنين، للحفاظ على النظافة وعدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لا تنجرف مع مياه الأمطار وتتسبب في إغلاق المصارف.

* عدم فتح أغطية مناهل الصرف الصحي في الشوارع لمنع دخول مياه الأمطار إليها وطفحها لاسيما في المناطق المنخفضة.

* عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء والإنارة أثناء تساقط الأمطار خشية وجود أي تماس كهربائي ناجم عن تعدي البعض على الشبكات.

* متابعة الأخبار والنشرات التي تنشرها البلدية تباعا حول جهودها لمواجهة المنخفض الجوي وتلافي أي أضرار.

* أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في أوقات اشتداد الرياح وعدم السير بجوار الأجسام القابلة للتطاير.

* التواصل مع لجنة الطوارئ في بلدية غزة على رقم 115 وبوابات التواصل الأخرى للإبلاغ عن أي طارئ أو شكاوى.